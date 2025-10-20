circle x black
Cerca nel sito
 

Scarica LuccaCG Assistant

sponsor

Scarica LuccaCG Assistant
20 ottobre 2025 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games.

Versione Android

Versione iPhone

L'app ufficiale di Lucca Comics & Games ti permetterà di immergerti e navigare con confidenza nella miriade di proposte del festival, all'insegna di una partecipazione sempre più attiva.

Con questa app puoi:

- Visualizzare tutti gli eventi presenti o futuri inseriti nel programma

- Ricercare gli eventi utilizzando comodi filtri per data, tipo, location, ospiti, partner ecc.

- Ricevere una notifica quando ci sono nuovi eventi (i nuovi eventi vengono evidenziati con un etichetta all'interno del programma)

- Inserire gli eventi tra i preferiti in modo tale da creare un "programma personale"

- Ricevere tutte le notifiche relative agli eventi preferiti

- Creare gruppi con amici vecchi e nuovi, che condividono le stesse passioni

- Sapere se altri amici e quali appartenenti a uno stesso gruppo parteciperanno a un evento (evidenziato dall'icona Friends)

- Consultare tutte le ultime novità pubblicate da Lucca Comics & Games

- Visualizzare le location da visitare per raggiungere tutti gli eventi con facilità

Consultare tutte le informazioni anche offline

- Avere un link diretto per partecipare ai Lucca Comics & Games Community Awards

- Conoscere i tempi di attesa in determinati padiglioni

Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games.

Versione Android

Versione iPhone

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
LuccaCG Assistant Lucca Comics & Games app festival
Vedi anche
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza