Scarica LuccaCG Assistant

Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games.
L'app ufficiale di Lucca Comics & Games ti permetterà di immergerti e navigare con confidenza nella miriade di proposte del festival, all'insegna di una partecipazione sempre più attiva.
- Visualizzare tutti gli eventi presenti o futuri inseriti nel programma
- Ricercare gli eventi utilizzando comodi filtri per data, tipo, location, ospiti, partner ecc.
- Ricevere una notifica quando ci sono nuovi eventi (i nuovi eventi vengono evidenziati con un etichetta all'interno del programma)
- Inserire gli eventi tra i preferiti in modo tale da creare un "programma personale"
- Ricevere tutte le notifiche relative agli eventi preferiti
- Creare gruppi con amici vecchi e nuovi, che condividono le stesse passioni
- Sapere se altri amici e quali appartenenti a uno stesso gruppo parteciperanno a un evento (evidenziato dall'icona Friends)
- Consultare tutte le ultime novità pubblicate da Lucca Comics & Games
- Visualizzare le location da visitare per raggiungere tutti gli eventi con facilità
Consultare tutte le informazioni anche offline
- Avere un link diretto per partecipare ai Lucca Comics & Games Community Awards
- Conoscere i tempi di attesa in determinati padiglioni
Versione Android
Versione iPhone