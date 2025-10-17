circle x black
Cerca nel sito
 

Scarica LuccaCG Assistant

sponsor

Scarica LuccaCG Assistant
17 ottobre 2025 | 11.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games.

Versione Android

Versione iPhone

L'app ufficiale di Lucca Comics & Games ti permetterà di immergerti e navigare con confidenza nella miriade di proposte del festival, all'insegna di una partecipazione sempre più attiva.

Con questa app puoi:

Visualizzare tutti gli eventi presenti o futuri inseriti nel programma

Ricercare gli eventi utilizzando comodi filtri per data, tipo, location, ospiti, partner ecc.

Ricevere una notifica quando ci sono nuovi eventi (i nuovi eventi vengono evidenziati con un etichetta all'interno del programma)

Inserire gli eventi tra i preferiti in modo tale da creare un "programma personale"

Ricevere tutte le notifiche relative agli eventi preferiti

Creare gruppi con amici vecchi e nuovi, che condividono le stesse passioni

Sapere se altri amici e quali appartenenti a uno stesso gruppo parteciperanno a un evento (evidenziato dall'icona Friends)

Consultare tutte le ultime novità pubblicate da Lucca Comics & Games

Visualizzare le location da visitare per raggiungere tutti gli eventi con facilità

Consultare tutte le informazioni anche offline

Avere un link diretto per partecipare ai Lucca Comics & Games Community Awards

Conoscere i tempi di attesa in determinati padiglioni

Scarica o aggiorna la tua versione di LuccaCG Assistant e porta sempre con te l’universo di Lucca Comics & Games.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
LuccaCG Assistant Lucca Comics & Games
Vedi anche
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza