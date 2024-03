Paesaggi sconfinati e una completa immersione di gioco è quello che quasi tutti i gamer a qualsiasi latitudine desiderano. L'Asus ROG Swift OLED PG49WCD da 49 pollici è la materializzazione dei desideri più incredibili. La sensazione, a primo impatto, è quella di trovarsi davanti a un monitor imponente, capace di avvolgere completamente il campo visivo grazie al suo pannello da 5120x1440 di risoluzione.

L'installazione e il primo utilizzo sono uno dei punti di forza dei prodotti Asus Rog, la facilità del montaggio grazie al supporto per il monitor a tre gambe ad incastro e la semplicità del collegamento al PC rendono il prodotto immediatamente godibile. Ma le dimensioni non contano se il monitor non è supportato da una scheda tecnica importante ed è qui che le caratteristiche del monitor Asus ROG iniziano a macinare numeri da capogiro.

Asus sfoggia un tempo di risposta di 0,03 ms accanto a una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Un OLED è decisamente veloce rispetto alla maggior parte degli altri tipi di monitor da gioco, e con la compatibilità G-Sync a bordo e una vastissima gamma di personalizzazioni e settings, il PG49WCD diventa un game changer per chi ama il gaming.

ROG Swift OLED PG49WCD va oltre la mera capacità di visualizzazione. Rappresenta un deciso passo avanti nella tecnologia di visualizzazione, offre non solo tempi di risposta estremamente rapidi e frequenze di aggiornamento elevate che possono fare la differenza in sessioni di gioco competitive, ma come dicevamo, grazie all'inclusione di funzionalità come il supporto G-Sync è in grado di garantire che il gameplay rimanga fluido, riducendo al minimo il tearing dello schermo. E se ROG è l'acronimo di Republic of Gamers un motivo c'è e va cercato nella continua tensione di Asus a migliorare sempre un poco di più l'esperienza di gioco.

Entrando più nello specifico, il PG49WCD produce un'immagine assolutamente splendida. Questo monitor offre ogni bit della qualità dell'immagine OLED, un nero profondo e colori vividi rendono la visione assolutamente incredibile. Così, sia nelle atmosfere più "rilassanti" di Fortnite caratterizzato da uno stile artistico vivace e cartoonesco, il monitor Asus ROG riesce ad esaltarne la palette di colori brillanti e saturi, allo stesso modo in Call of Duty: Warzone dove il gioco punta a un realismo visivo, il monitor riproduce perfettamente i colori desaturati e terra per riflettere ambienti di battaglia verosimili. Il risultato finale è quello di un'esperienza di gioco assolutamente immersiva e coinvolgente su un pannello di gioco incredibilmente reattivo e fluido.

Il ROG Swift OLED PG49WCD vanta una luminosità di 1000 nits e un rapporto di contrasto 1,500,000:1, presenta già un pannello QD-OLED "di prossima generazione" completo di un nuovo e migliorato layout di sub-pixel per risolvere il problema della frangia cromatica sul testo. Un pannello QD-OLED, tuttavia, utilizza Quantum Dots (da qui il QD) portando a un layout di sub-pixel "triangolare" non standard, dove i sub-pixel di diverso colore variano in dimensione, riducendo il problema di affaticamento da lettura quando non si sia impegnati a giocare.

Il PG49WCD, con il suo pannello OLED di nuova generazione, che include un dissipatore di calore personalizzato e una pellicola di grafene dietro il pannello per mantenere basse le temperature di esercizio e ridurre il rischio di burn-in, si posiziona come un prodotto di punta nel dinamico mercato dei monitor, stabilendo nuovi standard di qualità dell'immagine e prestazioni. Anche se ci sono compromessi da considerare, come con qualsiasi tecnologia emergente, il PG49WCD rimane un'opzione attraente per i gamer che cercano l'apice dell'immersività e della qualità visiva.

La decisione di acquistare l'Asus ROG Swift OLED PG49WCD dovrebbe venire dopo una considerazione attenta delle proprie esigenze specifiche, del budget (il prezzo non è propriamente accessibile, 1499 euro) della propensione ad abbracciare la frontiera attuale della tecnologia dei monitor e degli spazi. Per i gamer e i professionisti che richiedono il meglio dalla loro attrezzatura, l'Asus ROG Swift PG49WCD offre un'esperienza di utilizzo che è difficile da comparare.