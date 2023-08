Sony, prezzo e data d'uscita di PlayStation Portal, la PS5 portatile

Sony ha annunciato i dettagli e il nome definitivo della PS5 "portatile": si chiamerà PlayStation Portal e uscirà entro la fine di quest'anno con un prezzo di 199 dollari. Il dispositivo consentirà agli utenti PlayStation di accedere ai giochi della PS5 tramite connessione Wi-Fi, con uno schermo LCD da otto pollici. Offrirà una risoluzione di 1080p a una frequenza di 60fps, garantendo un'esperienza visiva nitida e fluida anche quando si gioca lontano dalla TV. PlayStation Portal infatti non è una console vera e propria, e permetterà solamente di effettuare lo streaming dei giochi PS5 se connessa alla stessa rete domestica. Hideaki Nishino, vicepresidente senior della platform experience presso Sony Interactive Entertainment, ha spiegato: "Il PlayStation Portal si connetterà in remoto alla tua PS5 tramite Wi-Fi, quindi potrai passare rapidamente dal giocare sulla tua PS5 al tuo PlayStation Portal." Questa caratteristica permetterà ai giocatori di interrompere il gioco sulla PS5 e continuare senza soluzione di continuità sul PlayStation Portal.

PlayStation Portal non funzionerà in alcun modo senza una PS5, né con il servizio di streaming cloud per i giochi PS5 di Sony. Secondo quanto affermato da Sony, i giochi che richiedono lo streaming su PS5 tramite un abbonamento PS Plus Premium non saranno compatibili con questo dispositivo. Pertanto, il PlayStation Portal è destinato principalmente a trasmettere i giochi PS5 già installati sulla propria PS5 su un dispositivo portatile. Per ottenere la migliore esperienza di gioco possibile, sarà necessaria una connessione Internet affidabile, con almeno 5 Mbps di velocità di connessione. Sony raccomanda una velocità di 15 Mbps per garantire prestazioni ottimali durante il gioco. PlayStation Portal non supporta la connettività Bluetooth, il che significa che non sarà possibile collegare cuffie wireless. Invece, il dispositivo utilizza una tecnologia proprietaria chiamata "PlayStation Link", progettata per offrire un audio privo di perdite e a bassa latenza, garantendo un'esperienza audio coinvolgente durante il gioco. Riguardo all'autonomia della batteria, al momento non sono state fornite informazioni. Tuttavia, fonti riportano che Sony sta cercando di raggiungere un livello di durata simile a quella offerta dal controller DualSense, che si attesta tra le sette e le nove ore.