circle x black
Cerca nel sito
 

Sovranità tecnologica: il Mimit apre agli IPCEI su Intelligenza Artificiale e semiconduttori

sponsor

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy avvia le manifestazioni di interesse per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione Europea nelle tecnologie di frontiera. Domande entro il 30 gennaio 2026

Sovranità tecnologica: il Mimit apre agli IPCEI su Intelligenza Artificiale e semiconduttori
29 dicembre 2025 | 08.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha formalmente avviato le procedure per la raccolta di manifestazioni di interesse relative agli IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) dedicati all'Intelligenza Artificiale (AI) e ai Semiconduttori Avanzati (AST). L’iniziativa si inserisce nel quadro della strategia comunitaria volta a garantire una maggiore autonomia tecnologica dell'Unione Europea, contrastando le dipendenze esterne in comparti industriali critici.

Secondo il Ministro Adolfo Urso, l'avvio di questi progetti rappresenta un passaggio nodale per il futuro economico del Paese: “Si tratta di due strumenti preziosi per raggiungere l’obiettivo di una sovranità tecnologica europea, pilastri indispensabili anche per la competitività del nostro Made in Italy, che da sempre si contraddistingue per l’alto tasso di innovazione”.

Focus sull’IA sovrana e la catena del valore

L’IPCEI AI punta alla creazione di un ecosistema europeo di intelligenza artificiale che copra l'intera catena del valore. L'obiettivo è favorire lo sviluppo e l'addestramento di modelli base aperti, garantendo implementazioni efficienti e soluzioni personalizzate per il mercato unico. Il progetto mira a promuovere infrastrutture open source in grado di facilitare il dialogo tra il settore privato e la pubblica amministrazione. I settori prioritari individuati includono l'energia, le telecomunicazioni, la difesa, la finanza e l'aerospazio, comparti in cui la sicurezza dei dati e la competitività dei modelli sono determinanti.

Semiconduttori: la sfida dei chip avanzati

Parallelamente, l’IPCEI AST (Advanced Semiconductor Technologies) si focalizza sulla microelettronica. In un contesto globale segnato dalla carenza di componenti e dalla competizione geopolitica sui chip, l'Europa intende sostenere la creazione di applicazioni innovative nei semiconduttori avanzati. Queste tecnologie risultano determinanti per l'automazione industriale, la sicurezza informatica e la sostenibilità ambientale, settori in cui la disponibilità di hardware di nuova generazione definisce la capacità di innovazione delle imprese.

Criteri di partecipazione e requisiti tecnici

L’accesso ai finanziamenti pubblici richiede il rispetto di criteri rigorosi. I progetti presentati dai proponenti devono:

Dimostrare un alto grado di innovazione oltre lo stato dell'arte attuale.

Essere resilienti rispetto a potenziali fallimenti di mercato e aperti a collaborazioni internazionali.

Provare la necessità del supporto pubblico, garantendo al contempo un cofinanziamento privato.

Rispettare il principio del DNSH (Do No Significant Harm), assicurando di non arrecare danni significativi all'ambiente.

Le imprese e i soggetti interessati possono consultare le indicazioni operative sul sito ufficiale del Mimit e presentare la propria candidatura entro il 30 gennaio 2026.

Crediti immagine di cover: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mimit IPCEI Intelligenza Artificiale Sovranità tecnologica semiconduttori
Vedi anche
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza