Super Mario Bros. Wonder, tutti i dettagli e una nuova Switch

Nel Super Mario Bros. Wonder Direct di oggi, Nintendo ha mostrato 15 minuti di immagini dedicate al gameplay, ai nuovi potenziamenti e agli "effetti meraviglia" della nuova avventura in 2D di Mario, in arrivo il 20 ottobre su Nintendo Switch. In Super Mario Bros. Wonder, una nuova evoluzione delle avventure di Mario nonché il primo titolo Super Mario Bros. a scorrimento orizzontale in 2D da più di 10 anni, ci sarà un nuovo regno da esplorare e una variegata selezione di personaggi giocabil. In vista della nuova avventura di Mario, la console Nintendo Switch Modello OLED edizione speciale Mario (rossa) sbarcherà nei negozi il 6 ottobre, senza gioco incluso. La console, i due controller Joy-Con e la base sfoggiano tutti una classica colorazione rossa ispirata a Mario. Sul retro della base, una sagoma di Mario e alcune monete nascoste impreziosiscono il design.