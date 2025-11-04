Tetra Pak: 60 anni in Italia, sostenibilità e R&D

Tetra Pak celebra il sessantesimo anniversario della sua presenza in Italia, un traguardo riassunto nel titolo “60 anni di futuro”. L'arrivo del brand in Italia risale al 1965 con l'apertura della Converting Factory di Rubiera (Reggio Emilia), la prima del Gruppo fuori dalla Svezia. Da quel momento, Tetra Pak ha rivoluzionato l'industria alimentare, in particolare attraverso l'introduzione della confezione asettica, che ha garantito sicurezza e qualità nella produzione e distribuzione degli alimenti.

Oggi, l'Italia si configura come uno dei mercati principali di Tetra Pak a livello globale. L'azienda conta su 1.700 collaboratori, cinque sedi operative (Rubiera, Modena, Sezzadio, Ambivere, Monza) e una produzione localizzata che serve quasi 60 milioni di consumatori con 5,2 miliardi di confezioni distribuite ogni anno a oltre 120 clienti.

Sostenibilità e ricerca: investimenti al centro della strategia

L'innovazione e la sostenibilità costituiscono i pilastri della visione strategica di Tetra Pak. Il Gruppo investe annualmente circa 100 milioni di euro in Ricerca e Sviluppo (R&D) per la creazione di soluzioni più sostenibili. I progetti di R&D sono focalizzati sulla riduzione dell'uso di alluminio, l'integrazione di materiali da fonti rinnovabili e l'utilizzo di carta certificata FSC. Attualmente, in media, i cartoni per bevande sono composti per il 75% da carta proveniente da fonti certificate, con l'ambizione di aumentare ulteriormente questa percentuale.

Sul fronte della circolarità, l'impegno è tangibile: Tetra Pak investe oltre 40 milioni di euro all’anno nella filiera del riciclo per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo europeo del 70% di riciclo dei cartoni entro il 2030. L'azienda sostiene attivamente le iniziative per incrementare la raccolta differenziata e lo sviluppo del mercato dei materiali riciclati, sia per la componente cellulosica sia per il polyAl (alluminio e plastica).

Oltre alle soluzioni di packaging, Tetra Pak fornisce expertise e tecnologie lungo tutta la filiera. In Italia, l'azienda ha installato oltre 500 impianti di confezionamento e 120 impianti di trattamento. Tra le innovazioni impiantistiche volte alla riduzione dell'impatto ambientale, spicca la Water Filtering Station, una tecnologia che permette di abbattere il consumo di acqua fino al 95% nelle linee di riempimento.

Paolo Maggi, Presidente e MD Tetra Pak South Europe

A margine delle celebrazioni interne e con i 150 clienti, tenutesi presso la Converting Factory di Rubiera, i vertici aziendali hanno ribadito la visione per il futuro.

Paolo Maggi, Presidente e Managing Director Tetra Pak South Europe, ha espresso la determinazione del Gruppo: "Celebrare questo anniversario significa guardare avanti con rinnovata determinazione. Il nostro obiettivo è continuare a essere un partner strategico per la filiera agroalimentare italiana, rafforzando la collaborazione con tutti gli attori del settore e contribuendo agli obiettivi condivisi di crescita e sostenibilità”.

Federico Mazza, Direttore della Converting Factory di Rubiera, ha sottolineato il ruolo cruciale dello stabilimento: “Rubiera rappresenta un ecosistema unico, dove innovazione e operatività convivono ogni giorno. Qui costruiamo il futuro, investendo in sicurezza, qualità, servizio al cliente e persone, che sono il vero motore della nostra crescita”.