Trent’anni di Pokémon, annunciati i nuovi titoli Vento e Onda per il 2027

In occasione del Pokémon Day, The Pokémon Company svela la prossima generazione RPG in arrivo su Nintendo Switch 2 e celebra tre decenni di successi globali

27 febbraio 2026 | 19.10
Redazione Adnkronos
Durante l'annuale Pokémon Presents, il gruppo The Pokémon Company ha delineato il futuro del franchise annunciando ufficialmente Pokémon Vento e Pokémon Onda. Questi nuovi capitoli della serie RPG principale, sviluppati da GAME FREAK inc., sono previsti per il lancio nel 2027 e segneranno il debutto della serie sulla nuova console Nintendo Switch 2. L'ambientazione promette un'esplorazione vasta, caratterizzata da un arcipelago di isole e dinamiche legate agli agenti atmosferici, elementi che danno il nome alle due versioni.

Al centro della nuova avventura ci saranno, come di consueto, tre Pokémon iniziali tra cui i giocatori potranno scegliere il proprio compagno: Browt (tipo Erba), un Pokémon "Pollegume"; Pombon (tipo Fuoco), il Pokémon "Cagnolino"; e Gecqua (tipo Acqua), descritto come il Pokémon "Idrogeco". Un'importante novità sul fronte dell'accessibilità globale riguarda l'inclusione del portoghese brasiliano tra le lingue ufficialmente supportate, a conferma della volontà del brand di espandere ulteriormente la propria base d'utenza internazionale.

Kenji Okubo, presidente di The Pokémon Company International, ha commentato l'avvio delle celebrazioni dichiarando che: "Pokémon ha acceso l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo. Questo Pokémon Day è davvero speciale, poiché segna l'inizio dei festeggiamenti per i 30 anni di Pokémon con fantastici annunci per tutti gli Allenatori. Non vedo l'ora di scoprire 'Qual è il tuo preferito?' mentre partiamo insieme verso nuove avventure".

Oltre ai titoli principali, l'evento ha toccato diversi settori dell'ecosistema Pokémon. Per celebrare le origini della serie, le versioni storiche Rosso Fuoco e Verde Foglia sono state rese disponibili sul Nintendo eShop e sul My Nintendo Store. Sono stati inoltre forniti aggiornamenti su PokémonXP, sui Campionati Mondiali 2026 e sulla campagna annuale "Qual è il tuo preferito?", che quest'anno vede protagonista anche Pokémon GO in occasione del suo decimo anniversario. Il catalogo di novità include approfondimenti su Pokémon Champions e sul Gioco di Carte Collezionabili, consolidando una strategia transmediale che punta a mantenere il franchise al vertice del mercato globale per i prossimi dieci anni.

