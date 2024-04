WhatsApp sempre più social, ricongiungerà chi non si sente da tempo

La nuova feature, attualmente in fase di test, apparirà nella lista dei contatti e suggerirà interazioni di vario tipo: ecco come funzionerà

WhatsApp si appresta a introdurre una serie di innovazioni volte a migliorare l'esperienza degli utenti, a cominciare da una funzione che inviterà gli utenti a riconnettersi con contatti a lungo ignorati o dimenticati. La nuova feature, attualmente in fase di test, appare nella lista dei contatti e suggerisce interazioni con persone con cui non si è mai interagito o con cui si è avuta scarsa comunicazione. L'obiettivo dichiarato è quello di incentivare la creazione di nuove connessioni, ma non è ancora chiaro se gli utenti avranno la possibilità di disattivare questa funzione senza dover ricorrere alla rimozione o al blocco del contatto interessato.

L'aggiornamento rappresenta solo una delle tante novità su cui sta lavorando Meta, la compagnia madre di WhatsApp. Nel mese scorso, è stato annunciato che l'applicazione sta sviluppando delle nuove schede che separeranno i gruppi di contatti dai singoli contatti, facilitando così l'accesso rapido ai preferiti. È previsto anche il lancio di una funzione che permetterà di inviare messaggi ad altre applicazioni e di utilizzare WhatsApp anche su tablet.