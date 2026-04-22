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Xbox Game Pass Ultimate più economico ma senza Call of Duty

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Microsoft riduce i canoni mensili di Game Pass Ultimate e PC Game Pass per rispondere ai feedback degli utenti, modificando però la strategia distributiva legata ai futuri capitoli dello sparatutto

Xbox Game Pass Ultimate più economico ma senza Call of Duty
22 aprile 2026 | 10.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Microsoft Gaming ha ufficializzato una significativa ristrutturazione delle proprie offerte in abbonamento, optando per un sensibile ribasso dei prezzi mensili a fronte di una modifica sostanziale nelle modalità di accesso ai contenuti di punta. Xbox Game Pass Ultimate scende infatti da 26,99 euro a 20,99 euro al mese, mentre la versione dedicata agli utenti PC vede il proprio costo ridursi da 14,99 euro a 12,99 euro mensili. La manovra punta a intercettare una platea più vasta di giocatori, adeguando l'esborso richiesto alle diverse preferenze geografiche e alle indicazioni ricevute in passato riguardo alla flessibilità del servizio.

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La novità più rilevante sul fronte dell'offerta ludica riguarda però la gestione del franchise Call of Duty. Contrariamente alla politica seguita finora per le produzioni di punta, i futuri titoli della serie bellica non saranno più disponibili all'interno dei cataloghi Game Pass Ultimate e PC Game Pass nel giorno del loro debutto commerciale. L'ingresso dei nuovi capitoli nel servizio avverrà con un ritardo di circa un anno, venendo programmato per la stagione natalizia successiva al lancio ufficiale. Questa variazione strategica non influirà sulla disponibilità dei titoli già presenti in libreria, che rimarranno accessibili senza interruzioni per gli attuali sottoscrittori.

L'azienda ha sottolineato come tale decisione sia il risultato di una ricerca di equilibrio tra la sostenibilità del modello di business e le diverse necessità della community globale. Nonostante l'assenza del lancio contemporaneo per le produzioni Activision, gli abbonati continueranno a usufruire dei vantaggi tradizionali, inclusi il multiplayer online su console, i benefici in-game e le altre uscite principali degli studi interni di Microsoft previste per il Day One. Il colosso di Redmond intende dunque mantenere un approccio dinamico, monitorando l'impatto di questa transizione per orientare i futuri sviluppi della propria piattaforma digitale.

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