circle x black
Cerca nel sito
 

Xiaomi, l'IA esce dallo schermo per arrivare in casa e in auto

sponsor

Al MWC 2026 il colosso cinese presenta l’evoluzione del progetto Human x Car x Home, puntando sul sistema Miloco e sulla collaborazione con Leica per integrare l'automazione intelligente nella vita quotidiana

Xiaomi, l'IA esce dallo schermo per arrivare in casa e in auto
03 marzo 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il ritorno di Xiaomi al Mobile World Congress 2026 segna il passaggio definitivo dell'intelligenza artificiale dalla dimensione puramente digitale a quella fisica. Con il consolidamento dell'ecosistema "Human × Car × Home", l'azienda cinese dimostra come l'innovazione non sia più una questione di interfacce software, ma di integrazione profonda negli spazi vissuti dall'utente. Il perno di questa evoluzione è Xiaomi Miloco, il primo sistema di intelligenza domestica basato sul modello linguistico proprietario MiMo. A differenza delle precedenti iterazioni della smart home, Miloco non si limita all'esecuzione di comandi vocali, ma utilizza una percezione multimodale per interpretare il contesto ambientale, regolando in autonomia l'illuminazione, la climatizzazione e la pulizia degli spazi in base alle abitudini rilevate, mantenendo l'elaborazione dei dati a livello locale per garantire la privacy.

screenshot 2026 03 03 alle 13.44.43 20260303135345

L'espansione del concetto di mobilità intelligente trova la sua massima espressione nel debutto fisico della Xiaomi Vision Gran Turismo. Nata da una collaborazione con il creatore della celebre saga videoludica Kazunori Yamauchi, questa hypercar elettrica esplora soluzioni aerodinamiche avanzate e introduce il concetto di "Sofa Racer", un abitacolo progettato per fondere l'esperienza di guida con il comfort domestico e l'integrazione totale nell'ecosistema HyperAI. Accanto a questa visione futuristica, la Xiaomi SU7 Ultra e i nuovi monopattini della serie 6 confermano l'ambizione del marchio nel settore dei trasporti, dove la tecnologia diventa intuitiva e connessa, superando i confini del semplice veicolo per diventare un nodo della rete domestica.

screenshot 2026 03 03 alle 13.54.47

Sul fronte dell'imaging, la partnership strategica con Leica compie un ulteriore salto di qualità con il lancio dello Xiaomi 17 Ultra e del Leica Leitzphone powered by Xiaomi. La collaborazione, evolutasi in un modello di co-creazione end-to-end, ha portato all'introduzione di un sensore principale LOFIC da un pollice e del primo teleobiettivo ottico certificato Leica APO per il segmento mobile. Questi dispositivi non rappresentano solo il vertice tecnologico nella fotografia digitale, ma riflettono un'estetica ispirata alla leggendaria serie M di Leica, unendo materiali premium come la pelle testurizzata a prestazioni ottiche capaci di ridefinire gli standard della fotografia notturna e del dettaglio ad alto contrasto.

screenshot 2026 03 03 alle 13.59.51

Parallelamente all'hardware di consumo, Xiaomi sta accelerando la diffusione globale dei suoi grandi elettrodomestici intelligenti, trasformando condizionatori, frigoriferi e lavatrici in terminali attivi capaci di supportare proattivamente le necessità domestiche. Questa espansione è sostenuta da una solida strategia di produzione intelligente, culminata con l'apertura del nuovo polo produttivo di Wuhan. L'impianto si affianca alle fabbriche di smartphone ed EV del gruppo, creando un sistema manifatturiero integrato e digitalizzato che ha permesso all'azienda di ottenere il rating MSCI ESG "A". L'approccio di Xiaomi al 2026 delinea quindi un futuro dove l'IA non è più un accessorio, ma il tessuto connettivo di un'infrastruttura industriale e domestica sempre più efficiente e responsabile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Xiaomi IA MWC Barcellona Gran Turismo auto smartphone Leica
Vedi anche
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza