Terrorismo, Perruggini (Anni di Piombo): "Fuga e protezione in Francia tradimento per Italiani"

"Che cosa è la giustizia se non la ricerca del bene per il popolo tramite leggi e azioni che ne determinino nei fatti la sua espressione. Cosa è la giustizia se non la ricerca di uguaglianza ed equilibrio nella società. Ma se il patto tra popolo e chi questa giustizia deve garantirla viene disatteso come si fa a provvedere al risarcimento morale per questo tradimento? La fuga e la protezione di questi terroristi è stato un profondo tradimento di questo patto tra cittadino e Stato. Ma adesso che l'Italia sta facendo ammenda ed è riuscita a ridare dignità al proprio senso di giustizia viene di nuovo offesa ed oltraggiata da chi con superbia ci considera al pari della santa inquisizione del Medioevo". Così all'AdnKronos Potito Perruggini, presidente dell’Osservatorio nazionale per la verità storica 'Anni di Piombo'.

"La giustizia non è vendetta - ha aggiunto - ed è umiliante che nessuno dei nostri intellettuali si sia unito ed abbia fatto un manifesto per rispondere ai qualunquisti francesi. Mi domando perché i nostri intellettuali non si siano indignati per le parole dei loro pseudo colleghi francesi".