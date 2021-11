Terza dose vaccino over 40 dal 22 novembre in Italia. Oggi l'annuncio del commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, in una circolare inviata alle Regioni e alle Province Autonome. Si potrà anticipare il vaccino Covid per chi rientra nella fascia dai 40 ai 59 anni, si legge, "purché siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione''.

La disposizione è stata adottata da oggi per la terza dose del vaccino Covid, si legge nella circolare, ''alla luce dell'evoluzione del quadro epidemiologico delle ultime settimane con il progressivo incremento dell’incidenza settimanale di nuovi casi e la crescita dei contagi, considerato che le attuali evidenze mostrano dopo circa sei mesi dalla vaccinazione un iniziale decadimento del livello di efficacia dei vaccini nei confronti delle forme sintomatiche, pur mantenendo una elevata capacità protettiva nei confronti delle forme severe di malattia, tenuto conto dell’attuale ampia disponibilità di vaccini e dell’elevata capacità di somministrazione dei punti vaccinali attualmente operativi, sentito il Ministero della Salute, ferme restando le priorità stabilite''.

La decisione, conclude nella circolare, per "accelerare la campagna di somministrazione dei richiami per mantenere un'elevata protezione individuale'' nelle persone già vaccinate con il ciclo primario e ''ridurre il più possibile la trasmissione di Sars-Cov2 nella popolazione''.

SPERANZA

"La curva del contagio sale nel nostro Paese e, ancora di più, nei Paesi europei vicini all'Italia" dice il ministro della Salute Roberto Speranza. "Il vaccino è lo strumento principale per ridurre la diffusione del virus e le forme gravi di malattia. E' giusto, quindi, anticipare al 22 novembre la campagna per i richiami vaccinali per la fascia d'età 40-59 anni".