Terza dose vaccino per trovare l'amore a San Valentino, le app di incontri puntano sul booster

Una terza dose di vaccino contro il coronavirus per trovare l'anima gemella. O anche solo per incontrare qualcuno con cui trascorrere San Valentino. E' la strategia usata da una serie di app di incontri che, per passare dalla conoscenza virtuale a quella reale, ha promosso la campagna 'Get Boosted Now'. All'iniziativa hanno aderito app come Tinder, Match, OurTime, OkCupid, Hinge, Plenty of Fish e Grindr. D'altronde, come rilevano i dati diffusi da Hinge, le persone che hanno ottenuto la dose di richiamo del vaccino anti Covid hanno il 30 per cento di possibilità in più di incontrare dal vivo una persona conosciuta nel mondo virtuale rispetto a chi non l'ha ricevuta.

Maggie Throup, sottosegretario del governo britannico incaricato dei vaccini, ha detto che ''è fantastico'' vedere come la dose booster potrebbe ''aiutare a trovare qualcuno di speciale'' con cui ''condividere tutte le nostre libertà ripristinate grazie al programma di vaccinazione''. Perché ''effettuare la dose di richiamo del vaccino è il modo migliore per proteggere te stesso e i tuoi cari dal Covid''. Throup ha inoltre voluto dire "grazie alle app di appuntamenti per aver diffuso questo messaggio fondamentale prima di San Valentino e per aver aiutato le persone a procedere nella direzione corretta verso il booster".

A farle eco è stato Alexandre Lubot, amministratore delegato di Match Group, la compagnia che possiede Tinder, Match, OkCupid, Hinge e Plenty of Fish. I vaccini, ha affermato, sono ''il modo migliore per proteggere noi stessi e gli altri''. Per questo, ha aggiunto, ''siamo orgogliosi di collaborare ancora una volta con il governo del Regno Unito a sostegno delle vaccinazioni di richiamo anti Covid e per dare maggiore sicurezza e fiducia ai single nei prossimi mesi".