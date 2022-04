Tim,assemblea approva bilancio. Labriola confermato nel board

L’Assemblea degli Azionisti di Tim che si è svolta oggi, con la partecipazione del 57,76% del capitale ordinario della Società, ha approvato in via ordinaria il bilancio al 31 dicembre 2021 di Tim Spa che si è chiuso con una perdita netta pari a 8,3 miliardi di euro coperta mediante integrale utilizzo degli utili portati a nuovo (pari a 7,3 miliardi di euro) e prelievo da riserve per 956,7 milioni di euro (94,54% voti favorevoli). Via libera anche alla la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, in entrambe le sezioni (politica 2022: circa il 77,24% dei voti a favore; consuntivo 2021: circa il 59,78% dei voti a favore).

L'assemblea ha confermato Pietro Labriola, Direttore Generale di Tim nella carica di Consigliere (già cooptato e nominato Amministratore Delegato lo scorso 21 gennaio 2022) con il 99,1% dei voti favorevoli. Il suo mandato cesserà unitamente a quello degli altri consiglieri a fare data dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Approvato il piano di stock options 2022-2024 rivolto a una parte del management titolare di posizioni organizzative determinanti ai fini del business aziendale (80,23% voti a favore). In sede straordinaria l’Assemblea ha poi approvato l’emissione di nuove azioni ordinarie a servizio del Piano di Stock Options (81,62% voti a favore) modificando di conseguenza l’art. 5 dello Statuto sociale (capitale sociale) e la riduzione in via definitiva delle poste di patrimonio netto utilizzate a copertura della perdita d’esercizio 2021 (94,72% voti a favore).