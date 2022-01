Tim, domani Labriola incontra i sindacati, al via confronto su piano

E' fissato per domani, in tarda mattinata, l'incontro tra Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, e le sigle sindacali delle tlc. Sul tavolo le questioni che più stanno a cuore ai sindacati che vogliono confrontarsi sul futuro dell'azienda, anche in vista di una possibile separazione delle attività dei servizi da quella di gestione della rete che, secondo indiscrezioni, sarebbe al centro del nuovo piano industriale su cui è al lavoro l'Ad. Ieri Labriola, nominato dal board venerdì scorso, ha rivolto un videomessaggio a tutti i dipendenti indicando come data della presentazione del piano della 'new Tim' il 2 marzo.

Le linee guida del piano che disegnerà la nuova azienda sono state illustrate da Labriola in una riunione informale dei consiglieri d'amministrazione lo scorso 18 gennaio; il piano tornerà sul tavolo del cda del 26 gennaio che dovrebbe discutere anche altri temi tra cui l'aggiornamento sul dossier Kkr, il fondo che ha presentato una manifestazione di interesse non vincolante per l'intero capitale di Tim.

Poi il board tornerà a riunirsi il 2 marzo per il via libera al piano industriale, al progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.