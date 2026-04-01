bosnia italia

azzurri assenti
I ragazzi che non vedranno l'Italia al Mondiale: la generazione senza le notti magiche
Gli Azzurri non prenderanno parte alla prossima Coppa del Mondo. Un'assenza che ormai non fa più notizia
Gli Azzurri non prenderanno parte alla prossima Coppa del Mondo. Un'assenza che ormai non fa più notizia
Per la terza volta di fila, azzurri fuori dalla fase finale della World Cup
Gli Azzurri passano in vantaggio con Kean, nel finale il gol del pari dei padroni di casa. Ai rigori decide Bajraktarevic
Senza biglietto per il Nordamerica, il movimento italiano continua a vivere una progressiva, inesorabile, involuzione
Il commentatore contesta la mancata espulsione di Muharemovic