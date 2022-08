Trento, 17enne scompare nel lago di Lavarone: ricerche in corso

Il ragazzino, uno scout originario della Costa d’Avorio, si è tuffato dal pedalò preso a noleggio e non è più riemerso

Sono riprese le ricerche del 17enne scomparso nel pomeriggio di ieri, dopo essersi tuffato nel lago di Lavarone in Trentino. Il ragazzino, uno scout originario della Costa d’Avorio ma domiciliato a Lonigo, nel vicentino, era in gita con un gruppo Agesci. Intorno alle 15.30 si è tuffato dal pedalò preso a noleggio e non è più riemerso. I Vigili del Fuoco sono impegnati, assieme al nucleo sommozzatori, nelle ricerche, terminate ieri col buio e riprese questa mattina.