Turchia, fermata un'italiana a Istanbul dopo una manifestazione

Una donna italiana è stata fermata in Turchia, durante una manifestazione ad Istanbul ieri per la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. La notizia del fermo della connazionale, diffusa sui social dall'associazione Mor Dayanisma, viene confermata da fonti della Farnesina, che sottolineano che "la nostra ambasciata ad Ankara e consolato a Istanbul stanno seguendo con attenzione il caso", e che si è "in contatto con il padre" della donna fermata e "con le autorità turche'.

Secondo quanto pubblicato su Instagram dall'associazione, ieri "la polizia ha represso violentemente le donne riunite per far sentire la loro voce e due donne, una dell'Azerbajan e una italiana, sono ancora in stato di fermo e rischiano di essere espulse".