Twitter down, problemi e social va in tilt: cosa succede

Twitter down, il social va ko per circa mezz'ora. Il sito downdetector ha evidenziato un picco di segnalazioni di problemi legati a Twitter, inutilizzabile da ogni piattaforma: non è stato possibile utilizzare il social da app - iOs o android - o da sito web. In base alle segnalazioni raccolte da downdetector, sito specializzato nel monitoraggio di guasti e problemi sulla rete, l'allarme per Twitter è scattato poco prima delle 14, ora italiana. Le segnalazioni sono arrivate da un lungo elenco di paesi: da Usa a Francia, da Gran Bretagna a Germania fino all'Australia. Insomma, non è stato un guasto made in Italy. Molti utenti hanno denunciato l'impossibilità di accedere al proprio profilo, mentre chi era all'interno del social ha avuto problemi nella pubblicazione dei tweet.