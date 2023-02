Ucraina, Alemanno a fiaccolata in Campidoglio: "Mobilitazione trasversale contro la guerra"

"Importante che le manifestazioni per la pace coinvolgano tutto lo schieramento politico, da sinistra a destra, per dare voce alla maggioranza degli Italiani che sono contrari all’invio di armi"

“Dopo la manifestazione che abbiamo fatto ieri al Pantheon per l’anniversario dell’invasione, il Comitato Fermare la guerra aderisce alla fiaccolata organizzata oggi da Europe for peace da Fori Imperiali al Campidoglio. Dopo un anno di guerra e più di 100.000 morti, di fronte al rischio crescente di una degenerazione del conflitto, bisogna superare tutti gli schemi politici per chiedere un vero impegno dell’Italia per fermare questa guerra. È importante che le manifestazioni per la pace coinvolgano tutto lo schieramento politico, da sinistra a destra, per dare voce alla maggioranza degli Italiani che sono contrari all’invio di armi nel teatro bellico''. Così ha dichiarato Gianni Alemanno, portavoce del Comitato fermare la guerra

''Tutti i sondaggi testimoniano che la maggioranza degli elettori, soprattutto di centrodestra, sono contrari al coinvolgimento dell’Italia in questo conflitto e se il Parlamento non ne prende atto, devono essere le piazze a farsi sentire. Con coraggio e con determinazione perché quando è in gioco l’interesse nazionale del nostro popolo bisogna saper andare ogni logica di appartenenza.”