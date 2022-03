Ucraina: Meritocrazia Italia, 'non si può restare fermi, subito iniziative per salvare bambini'

"Nell’Ucraina d’Oriente, più di 4.000 bambini si trovano ancora nelle aree ad alto rischio per la presenza delle milizie straniera. Tantissimi sono già orfani di guerra. La speranza è che la situazione cambi velocemente e che si ristabiliscano pace e sicurezza. Ma per ora la confusione è tanta e non si può restare fermi a contemplare gli effetti della disumanità e dell’orrore. Non ci si può girare dall’altra parte, per non vedere che ci sono innocenti che vivono un presente di disperazione e perdono la possibilità di un futuro". Così in una nota Meritocrazia Italia.

"È vero che tantissime sono le iniziative avviate in tutta Italia da parte di associazioni che si stanno adoperando per accogliere una parte degli ucraini che sono riusciti a fuggire, per offrire ospitalità a decine di famiglie disperate, così come sono moltissime le famiglie italiane che si sono dette disponibili ad ospitare i bimbi nelle proprie case. Con forza e determinazione - prosegue la nota - , oggi Meritocrazia Italia chiede che - vengano con urgenza definiti canali di accoglienza temporanea, per mettere in salvo i bambini ucraini fino a quando non si avranno condizioni di maggiore sicurezza, in cooperazione con le organizzazioni associative operanti sui territori e attivando procedure rapide di affido internazionale; sia dedicato un numero verde o un indirizzo email per consentire alle famiglie di dare la propria disponibilità, in modo da avere una banca dati dalla quale attingere per organizzare l’accoglienza".

"Non si dimentichino neppure i bambini che già vivevano condizioni di precarietà, oggi aggravata, in orfanotrofi e in attesa o speranza di adozione. È necessario favorire il rientro immediato delle coppie italiane rimaste bloccate dall’inizio del conflitto sia in Ucraina che in Russia, con procedura di adozione in fase conclusiva; - semplificare e accelerare i procedimenti di adozione per le famiglie italiane che hanno già un abbinamento con un minore ucraino, anche attraverso udienze a distanza, ovvero mediante decretazione d’urgenza che faciliti i meccanismi per le adozioni di minori, con priorità assoluta per gli iter di affidamento degli orfani ucraini e stabilendo termini perentori per le varie fasi dell’iter di adozione", conclude Meritocrazia Italia.