Ucraina, Michel vede Xi: "Ue conta su Cina per la fine della guerra"

L'Unione europea conta sul contributo della Cina ''per mettere fine alla brutale occupazione e distruzione dell'Ucraina da parte della Russia''. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel durante un incontro a Pechino con il presidente cinese Xi Jinping durato circa tre ore. Si tratta dell'incontro di persona di maggiore livello tra la Ue e la Cina dall'inizio della pandemia nel 2020 ed è stata ''l'opportunità per condurre un dialogo sincero e aperto'', ha fatto sapere il Consiglio Ue.

Come membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la Cina, ha detto Michel, dovrebbe richiamare la Russia al rispetto dei principi chiave della Carta dell'Onu. Sia Michel, sia Xi hanno definito ''irresponsabili e altamente pericolose le minacce nucleari''.

L'incontro con Xi, ha proseguito Michel, è stata un'opportunità per confrontarsi sulle varie sfide e crisi in atto, oltre che per parlare dei rapporti tra l'Unione europea e la Cina.