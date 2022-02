Ucraina, Pouyanné (Ceo TotalEnergies) "gas russo insostituibile nell'immediato"

"Se il gas russo non arriverà più in Europa avremo un vero riguardo al prezzo del gas in Europa". Ad affermarlo, intervenendo al forum della Fédération nationale des travaux publics (Fntp), è il Ceo di TotalEnergies, Patrick Pouyanné sottolineando che il gas russo non è immediatamente sostituibile. "Sarebbe preoccupante" dover fare a meno del gas russo perché, spiega Pouyanné, "il gas russo oggi rappresenta il 40% del mercato del gas in Europa".

Per rifornire l'Europa in gas, sottolinea il Ceo del colosso energetico francese, "servono dei gasdotti oppure dei rigassificatori per fare arrivare il Gnl. Quelli che abbiamo in questo momento sono pieni. Non abbiamo abbastanza rigassificatori in Europa per poter sostituire quel 40% di gas russo e servono 2-3 anni per costruire un rigassificatore. La Francia ne ha, la Germania non ne ha. Se venisse a mancare il gas russo non saprei come fare. Saprei farlo tra 2-3 anni se costruiamo rigassificatori perché gas ne abbiamo. Abbiamo un problema di infrastrutture".

Comunque, rileva Pouyanné, "non penso che i russi vogliono chiudere i rubinetti. Ora se gli Europei decidessero di privarsi di gas russo bisognerà trovare una soluzione per l'inverno 2022". L'unica cosa possibilità, aggiunge il Ceo di TotalEnergies, "sarebbe il carbone polacco" per esempio "ma non fa bene all'ambiente".