Al momento non sono state segnalate vittime. Ex deputato Kiev ucciso al fronte

Le forze armate russe hanno utilizzato i cosiddetti droni kamikaze Shahed-136 per colpire durante la notte la regione meridionale di Odessa, in Ucraina, causando un incendio in una struttura. Lo ha detto il capo del comando militare della regione di Odessa, Yuri Kruk. Al momento non sono state segnalate vittime. I vigili del fuoco stavano lavorando per spegnere le fiamme.

L'ex deputato ucraino Oleh Barna, numero due del Partito del popolo, è stato ucciso al fronte nel giorno prima del suo 56esimo compleanno in scontri con le forze armate russe. Lo ha detto Oleksii Dmytrashkivskyi, portavoce delle forze di difesa ucraine di Tavriisk, citato dal Kiev Independent. ''Avrà sempre 55 anni'', ha affermato Dmytrashkivskyi.