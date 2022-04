Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 17 aprile

ORE 19.45 - "Il default della Russia potrebbe trasformarsi in un default dell'Europa. Sia morale che, molto probabilmente, materiale". Così l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, replica su Telegram a Ursula von der Leyen, che ha espresso l'opinione che un default in Russia sia solo questione di tempo.

ORE 19.33 - Nuovi bombardamenti questo pomeriggio a Kharkiv. Nell'attacco, che ha colpito due distretti centrali della città, sono morte cinque persone e ne sono rimaste ferite 13. Lo rende noto la Procura generale ucraina, annunciando è stata avviata un'indagine preliminare per violazione del diritto di guerra e per omicidio premeditato. Secondo l'indagine, guidata dall'ufficio del procuratore regionale di Kharkiv, gli attacchi russi sono avvenuti verso le 13.25 di oggi, provocando oltre morti e feriti anche danni a numerosi edifici residenziali, istituiti e infrastrutture della città.

ORE 19.14 - "Il fallimento nazionale della Russia è solo questione di tempo". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un'intervista al quotidiano tedesco 'Bild'. "Le sanzioni ogni settimana si fanno strada più a fondo nell'economia russa: le esportazioni verso la Russia sono crollate del 70%. Settecento aerei russi hanno perso la licenza per mancanza di pezzi di ricambio e aggiornamenti software. Centinaia di grandi aziende e migliaia di esperti stanno voltando le spalle al Paese", ha detto von der Leyen, riferendo che "secondo le attuali previsioni, il prodotto interno lordo in Russia crollerà dell'11%".

ORE 19.07 - "Questa notte le nostre città e villaggi sono stati di nuovo in fiamme. La nostra Kharkiv ha tremato. Il Donbass e il sud dell'Ucraina si stanno difendendo fermamente. Le nostre preghiere speciali vanno all’eroica città di Mariupol che viene attaccata dal mare, dalla terra e dal cielo". Lo sottolinea l’arcivescovo di Kiev, Sviatoslav Shevchuk , nel 53esimo giorno di guerra in Ucraina.



ORE 19 - "I russi hanno bombardato una chiesta a Severodonetsk la domenica delle Palme". E' quanto denuncia Serhii Haidai, capo dell'amministrazione militare della regione di Luhansk, facendo riferimento al calendario della chiesa ortodossa per il quale Pasqua sarà domenica prossima.



ORE 18.52 - "Non faccio distinzione tra armi pesanti e leggere. L'Ucraina ha bisogno di ottenere ciò di cui ha bisogno per difendersi". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un'intervista al quotidiano tedesco 'Bild', spiegando che è stata la visita della scorsa settimana a Kiev e Bucha a "incoraggiarmi ancora una volta a sostenere l'Ucraina e a fare tutto il possibile per scongiurare questa brutale e ingiustificata aggressione da parte della Russia".



ORE 18.45 - Nelle aree del Donbass occupate dai russi cresce la tensione fra i reparti mandati da Mosca e le milizie locali: addirittura ci sarebbero casi di scontri a fuoco fra le due forze militari teoricamente alleate. Lo riferisce il governatore della regione di Mykolaiv Vitaliy Kim, che parla di sparatorie avvenuta a Nova Kakhovka. La fonte ucraina è naturalmente non verificata e da valutare con cautela, ma è indubbio che l' 'operazione speciale di liberazione' delle regioni orientali dell'Ucraina è sempre meno popolare nella stessa comunità russofona.



ORE 18.39 - Vladimir Putin ha detto a Karl Nehammer, il primo leader della Ue che ha incontrato il presidente russo di persona dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, che intende collaborare con l'inchiesta sui crimini di guerra di cui è accusata la Russia. Lo ha detto il cancelliere austriaco intervistato da Nbcnews. "Mi ha detto da una parte che coopererà con qualche inchiesta internazionale, ma dall'altra parte che non si fida del mondo occidentale", ha detto Nehammer spiegando, come aveva fatto al termine del colloquio la scorsa settimana, che "non è stata una conversazione amichevole".



ORE 18.20 - L'esercito russo ha rapito Vladislav, figlio 16enne del governatore di Zaporizhzhya. Lo ha comunicato lo stesso capo dell'amministrazione regionale, Oleg Buryak. La notizia del rapimento è stata poi confermata dal capo dell'amministrazione militare regionale, Zlata Nekrasova.

ORE 18.13 - La situazione "terribile" di Mariupol "può essere una linea rossa" nei negoziati tra Russia ed Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista a Cbsnews, in cui ha reso noto "che veramente non abbiamo avuto nelle recenti settimane nessun contatto con diplomatici russi a livello di ministeri degli Esteri'. "Gli unici contatti sono dei team negoziali che comprendono rappresentanti di diverse istituzioni e membri del Parlamento - ha poi spiegato - loro continuano le loro consultazioni a livello di esperti, ma non c'è stato nessun colloquio ad alto livello".

ORE 18 - Nel pomeriggio è scattata l'allerta aerea in molte regioni dell'Ucraina, specialmente in quella orientale e meridionale. Le sirene suono suonate, infatti, nelle regioni di Kharkiv, Donetsk, Mykolaiv, Kramatorsk, e a Velykonovosilkivska. Nell'Ucraina centrale sono scattati allarmi anche a Cherkasy, Kirovohrad e Pervomaisky.

ORE 17.46 - I militari russi hanno rapito Ivan Maleev, il sindaco di Kyrylivka, un villaggio nella regione di Zaporizhzhya. Lo riporta 'Ukrinform', citando un giornale locale. Da quanto riferiscono i residenti, l'esercito russo sarebbe entrato nel paese ieri con trenta mezzi corazzati. Il sindaco Maleev, che in precedenza si era rifiutato di collaborare con gli occupanti, sarebbe stato rapito e portato nell'ufficio del comandante.