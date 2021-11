Ue, previsioni: Pil Italia rivisto a +6,2% nel 2021

La Commissione Europea rivede al rialzo in misura sostanziale la stima di crescita del Pil dell'Italia per quest'anno, dal 5% della scorsa estate a +6,2%. Secondo le previsioni economiche d'autunno diffuse oggi, la crescita dell'Italia dovrebbe attestarsi al +4,3% nel 2022, per arrivare a +2,3% nel 2023, più o meno allineata alla media della zona euro per quell'anno (+2,4%).