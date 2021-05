Vaccini Lazio, il calendario delle prenotazioni fino a fine maggio

Il Lazio accelera sui vaccini. Il calendario prevede dal 21 maggio a mezzanotte le prenotazioni per le classi di età 47/44 anni (nati 1974/1977); lunedì 24 maggio iniziano le prenotazioni sul portale regionale SaluteLazio del vaccino J&J nelle farmacie: le somministrazioni inizieranno da lunedì 1 giugno e si accederà alla farmacia prescelta previa prenotazione.

Da martedì 25 maggio avvio delle prenotazioni per italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma. Da mercoledì 26 maggio alle 00:00 prenotazioni per la fascia di età 43/40 anni (nati 1978/1981).

Da giovedì 27 maggio prenotazioni per la tre giorni dedicata agli studenti maturandi: le somministrazioni avverranno martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno in tutte le sedi che somministrano il vaccino Pfizer. Per prenotarsi serve il codice fiscale e la tessera sanitaria, le modalità saranno le stesse utilizzate per le prenotazioni del personale docente e non docente.

Sabato 22 e domenica 23 maggio, infine, seconda edizione dell'Open Day over 40 AstraZeneca, solo con ticket virtuale sulla app Ufirst presso 30 hub vaccinali in tutto il Lazio.