Vaccino AstraZeneca, infettivologo Gori: "In troppi lo rifiutano"

"Ma perché non posso scegliermi il vaccino da fare?". Ad Andrea Gori, direttore di Malattie infettive al Policlinico di Milano, lo stanno chiedendo da giorni in modo pressante al telefono, con messaggini, via mail, e lui non si stanca di rispondere che "AstraZeneca non è il vaccino di serie B". In un'intervista pubblicata sulle pagine milanesi del 'Corriere della Sera', l'esperto racconta che "in troppi rifiutano" il siero anti-Covid prodotto dall'azienda anglo-svedese, per il quale l'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha appena dato il via libera all'uso fino ai 65 anni in persone senza rischi specifici di progressione della malattia verso forme gravi. Dire no a questo vaccino, avverte Gori, è "un errore che può costare caro".

"Molte delle persone candidate a quel vaccino si lamentano di essere state dirottate su un vaccino scadente - spiega l'infettivologo - Si chiedono perché ai medici è stato fatto quello migliore. Che se non lo fanno a così tante categorie, qualcosa dietro ci sarà". Ebbene, "la sensazione è che in troppi abbiano male interpretato i dati: il fatto che Pfizer e Moderna abbiano efficacia al 94% e AstraZeneca al 65% non significa che quest'ultimo non funziona. E' un ottimo vaccino che evita la malattia", assicura lo specialista. "Dobbiamo chiederci qual è la finalità di questa vaccinazione: è importante che protegga dallo sviluppo di forme gravi - precisa - quindi dalla morte e dal ricovero in ospedale. E in questo senso l'efficacia è al 100%. Posso avere una forma di infezione lieve se sono sfortunato, ma non è un dramma per nessuno avere un po' di febbre".

Il clima nato intorno al vaccino AstraZeneca "penso dipenda da una certa pubblicità negativa o comunque dalla leggerezza con cui questi dati sono stati illustrati. Si sposta l'attenzione da una certezza che abbiamo: non stare male. Invece c'è chi fingerà una patologia immaginaria per farsi dirottare su un altro farmaco", prospetta Gori.

