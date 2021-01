Vaccino Covid, allarme Arcuri: "Mancano 300mila dosi"

(Adnkronos)

Ancora tagli e ritardi nella consegna delle dosi del vaccino Covid. A lanciare l'allarme è il commissario Domenico Arcuri. ''Anche Moderna ci ha informato che per la settimana dell'8 febbraio delle previste 166mila dosi di vaccino destinate all'Italia ne consegnerà 132mila, il 20 per cento in meno. Quindi dopo Pfizer e AstraZeneca anche Moderna. Purtroppo ormai quasi ogni giorno le previsioni circa l'andamento e la durata della campagna di vaccinazione nel nostro Paese subiscono una rettifica", ha spiegato Arcuri in conferenza stampa.

"Ci mancano almeno 300mila dosi di vaccino che avremmo dovuto ricevere e non abbiamo ricevuto", ha evidenziato il commissario per l'emergenza.