Vaccino covid Astrazeneca, ok per tutte le fasce d'età

(Adnkronos)

Il vaccino covid AstraZeneca in Italia sarà somministrato a soggetti di ogni età. "Ci sono nuove evidenze scientifiche, il vaccino AstraZeneca può essere usato sostanzialmente su tutte le fasce generazionali", dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz'ora in più. Inizialmente, il vaccino è stato indicato per un utilizzo limitato alla fascia d'età tra i 18 e i 65 anni. "Il vaccino è utilizzabile" anche "per le altre generazioni, da pochissime ore abbiamo ricevuto un parere del Css, nei primissimi giorni della settimana, domani o massimo dopodomani, ci sarà una circolare del ministero della Salute che andrà in questa direzione. Non c'è dubbio, questo ci aiuta: un pieno utilizzo ci consentirà di procedere in maniera specifica e soprattutto di prenderci cura delle persone più fragili". "Avevamo un vaccino utilizzabile solo sotto i 65 anni, abbiamo dovuto darlo solo ad alcune categorie: siamo partiti dal personale delle scuole, dalle forze dell'ordine e da alcuni servizi pubblici fondamentali. Senza la limitazione legata all'età, riprenderemo a 'coprire' le generazioni che rischiano di pagare un prezzo più alto se incontrano il virus".