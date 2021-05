Vaccino Covid, Di Maio: "Superare anche proprietà intellettuale macchinari"

"Questo pomeriggio ho incontrato al ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale la Direttrice Generale dell’Organizzazione mondiale del commercio, Ngozi Okonjo-Iweala. Abbiamo parlato dei prossimi obiettivi da raggiungere per rafforzare il commercio internazionale e affrontato il tema della liberalizzazione dei brevetti sui vaccini". Lo scrive su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Ho ribadito che oltre a superare la proprietà intellettuale per i vaccini anti covid, dobbiamo superare anche la proprietà intellettuale relativa ai macchinari che servono a produrli - afferma - È necessaria una grande azione coraggiosa del World Trade Organization (Wto) che siamo pronti a sostenere, così da arrivare in poche settimane a un accordo partendo dalle proposte avanzate da Usa, Sud Africa e India. E c’è stata totale intesa".

"Tra qualche ora partirò per Bruxelles, domani in programma il Consiglio Affari Esteri per discutere con i miei omologhi dei principali dossier internazionali e coordinarci al meglio sulle riaperture. Siamo pronti a ricevere il prima possibile in Italia turisti stranieri. Lavoriamo senza sosta, avanti!" scrive il ministro degli Esteri.