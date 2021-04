Vaccino covid Moderna, via libera in Usa a maxi fiala da 15 dosi

Negli Usa via libera dell'agenzia Fda a una "fiala multidose aggiuntiva contenente un massimo di 15 dosi" di vaccino anti Covid Moderna, "con un range di 13-15 dosi potenzialmente estraibili". E' una delle due revisioni annunciate dall'ente statunitense. L'altra chiarisce il numero di dosi "per le fiale attualmente disponibili: il massimo estraibile è pari a 11 dosi, con un range di 10-11".

Entrambe queste revisioni, sottolinea Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della Fda "hanno un impatto positivo sulla fornitura di vaccino Moderna" perché "aiuteranno a fornire più dosi di vaccino alle comunità" e a velocizzare le immunizzazioni. "In definitiva, più vaccini che arrivano al pubblico in modo tempestivo dovrebbero aiutare a porre fine alla pandemia più rapidamente".