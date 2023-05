Valorant: beta di Premier, per debuttare nel circuito professionale

Riot Games ha annunciato che il 25 aprile Valorant lancerà la Global Open Beta di Premier, il sistema competitivo a squadre di Valorant che permetterà di creare una squadra e di competere in una serie di partite programmate. Il nuovo sistema consentirà di creare una squadra e competere in una serie di incontri programmati. In Premier sarà possibile creare una squadra composta da 5-7 amici, o unirsi a una esistente e lottare contro squadre di livello abilità simile. Dopo aver creato una formazione, la propria squadra verrà inserita in una divisione nella quale ci saranno partite settimanali: vincendone abbastanza si otterrà la possibilità di affrontare un torneo playoff per diventare una delle squadre migliori della vostra divisione.

Tramite Premier, Valorant ha l'obiettivo di aprire la strada verso il professionismo creando nuove opportunità per i giocatori in tutto il mondo. In futuro, Premier fungerà da trampolino per le leghe Challengers del VCT; i migliori giocatori avranno la possibilità di partecipare ai Challengers e giocare contro i professionisti. Dalle leghe Challengers, i giocatori potranno passare alle leghe internazionali e potenzialmente partecipare al Champions, l'evento più importante di Valorant. Riot sta lavorando sui dettagli che permetteranno a Premier di essere la via per il professionismo all'interno dell'attuale ecosistema eSports di Valorant.

La open beta globale di Premier sarà disponibile dal 25 aprile. Tre i requisiti necessari per giocare alla beta di Premier: verifica tramite SMS, aver completato le partite di piazzamento competitivo durante qualsiasi Atto e una squadra da 5 a 7 giocatori da formare o a cui aggiungersi. Una volta stabilita la formazione, chi gestisce la squadra procede all'iscrizione e seleziona la zona; la zona determina in quale server giocare e il programma degli incontri. La squadra sarà quindi inserita in una delle 20 divisioni in base all'MMR medio dei suoi cinque membri migliori. Ogni settimana, i giocatori parteciperanno a un massimo di due partite, ciascuna delle quali contribuirà al punteggio Premier, che determina la qualificazione per il torneo playoff.

Durante l'ultimo giorno della open beta globale si terranno le partite del torneo, che useranno un sistema di scelta ed esclusione delle mappe simile a quello professionistico. Le squadre inizieranno nel girone principale; i vincitori saranno proclamati campioni e otterranno una carta giocatore e un titolo unici. Le squadre che hanno perso verranno inserite in un girone di consolazione per il terzo posto. Tutti i giocatori che parteciperanno ad almeno una partita otterranno un titolo in-game e una carta giocatore. Premier tornerà a luglio, mentre l'uscita ufficiale è in programma subito dopo il VCT Champions 2023, in agosto.