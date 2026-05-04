Valorizzazione risorsa mare, approvato in via definitiva il Ddl

Anche l’Aula della Camera, dopo il Senato, ha dato il via libera al Disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa mare con 149 voti favorevoli e 32 contrari, oltre a 63 astenuti. Diventa dunque legge (manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), un provvedimento che ha diversi obiettivi: rafforzare la governance delle politiche pubbliche del mare; valorizzare la dimensione subacquea; istituire le cosiddette zone contigue; sostenere la nautica da diporto e la cantieristica; digitalizzare i documenti di bordo. In sintesi, il testo approvato: rafforza il ruolo del Comitato interministeriale per le politiche del mare (Cipom), precisando, tra l’altro, che il Piano del mare con cadenza quadriennale e aggiornamento biennale, debba riguardare anche la valorizzazione della navigazione commerciale e da diporto; prevede la creazione di zone contigue tra le 12 e le 24 miglia marine, oltre il limite delle acque territoriali, così da estendere l’esercizio della giurisdizione per contrastare le attività illegali; introduce requisiti e principi che regolano il turismo subacqueo per coordinare un settore ad oggi assai frammentato; individua i requisiti e principi fondamentali per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione a scopo ricreativo. In ambito nautica da diporto, viene introdotta una serie di norme che vanno dall’obbligo di registrazione nell’archivio telematico delle unità utilizzate per il noleggio a fini commerciali ad alcune modifiche al Codice della nautica da diporto in ottica digitalizzazione del settore. Parallelamente, vengono semplificate diverse procedure, tra cui il rinnovo della licenza di navigazione e l’autorizzazione per la navigazione temporanea. Infine, per quanto concerne la cantieristica navale, viene riconosciuta la possibilità alle Regioni di intervenire a sostegno della cantieristica navale, permettendo loro di adottare misure per la modernizzazione e lo sviluppo del settore in modo coordinato con il quadro nazionale degli incentivi e nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato. In questo ambito, le Regioni possono prevedere agevolazioni fiscali sui propri tributi e contributi mirati a favorire l’innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata, con l’obiettivo di rafforzare la competitività dei cantieri e della filiera, sostenendone l’evoluzione industriale e occupazionale.

La scheda del provvedimento