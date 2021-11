Variante Omicron Gb, altri 8 casi: sono 13 in tutto

Variante Omicron, in Gran Bretagna sono stati diagnosticati altri 8 casi della variante Omicron del covid, portando a 13 il numero totale. Lo ha reso noto l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa), come riporta il Guardian. "Le persone che sono risultate positive e i loro contatti sono tutti in isolamento. Siamo al lavoro per capire se ci sono collegamenti con viaggi effettuati in Africa meridionale", ha affermato l'Ukhsa. L'Agenzia ha ricordato che altri nove casi della variante Omicron sono stati riscontrati in Scozia.