Variante Omicron, in Italia avanza a macchia leopardo

In alcune regioni ha raggiunto l'80%, in altre aree è assente

La variante Omicron del covid avanza rapidamente in Italia, con forti differenze regionali. A quanto apprende l'Adnkronos Salute riguardo ai dati all'attenzione della cabina di regia di oggi, si va da situazioni in cui la variante ha già raggiunto l'80% ad aree in cui è quasi assente.

Stamattina la cabina di regia si riunirà per valutare le misure da adottare. Nel pomeriggio poi il Cdm. Sul tavolo mascherina obbligatoria all’aperto in tutta Italia e Ffp2 nelle situazioni a maggior rischio assembramento, tamponi per i vaccinati tra seconda e terza dose, green pass più breve.