Variante Omicron, Moderna: a gennaio test nuovo vaccino

Il vaccino Moderna potrebbe essere meno efficace contro la variante Omicron. L'azienda a gennaio avvierà i test per un nuovo vaccino specifico. Lo spiega Andrea Carfi, Chief Scientific Officer di Moderna, ospite di 'e-Venti' su Sky Tg24. "Siccome questa nuova variante" Omicron di Sars-CoV-2 "ha molte mutazioni nella proteina Spike, che è poi il target degli anticorpi, si pensa che il vaccino avrà minore efficacia nella protezione dall'infezione e dalla trasmissione" del virus. "Ma pensiamo, e si spera, che continui ad avere un'alta efficacia nella prevenzione dei casi più seri" di covid, dice.

"Abbiamo, durante i mesi passati, sviluppato altre versioni del vaccino" anti-Covid, "proprio per tentare di essere pronti nel caso di nuove varianti. Poi, allo stesso tempo, ci siamo messi in moto per generare un vaccino che, appunto, è disegnato proprio per questa nuova variante" Omicron "e dovremmo essere in grado di iniziare degli studi clinici a gennaio", aggiunge.

"Moderna - evidenzia - ha dimostrato nei mesi precedenti di essere in grado di partire dalla sequenza e di arrivare a studi clinici entro 40-60 giorni. Quindi speriamo, entro gennaio, di poter fare anche questi test".

"I diversi sistemi sanitari devono decidere le tempistiche" su "quando sia il momento migliore di somministrare la terza dose" di vaccino anti-Covid, "però penso che quello che va enfatizzato è che è importante ricevere la terza dose", osserva.

A livello scientifico, se si vuole somministrare la dose booster di Moderna dopo 3 mesi anziché 5, "non ci sono controindicazioni - precisa - Però, ripeto, questa è una decisione che va fatta in base a quella che è l'epidemiologia, qual è la situazione nei diversi Paesi e in che situazione ci si trova con il virus".