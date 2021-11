Sono stati presentati in Senato i dati AstraRicerche e la collaborazione tra Rete Antiviolenza di Milano e Gilead nel corso dell’evento Tutti i volti della violenza. La violenza contro le donne ha molteplici forme e sembra non conoscere confini. Per gli italiani è tra le priorità urgenti dell’agenda politica del Paese ma molti sottostimano le forme di violenza, fisiche e psicologiche, di cui molto donne sono vittima.