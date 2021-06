Violenza su donne: Floridia, ‘sì a campagna nelle scuole, servono leggi ma sfida è culturale’

"Certamente sono favorevole ad una campagna nelle scuole contro la violenza sulle donne. Sono moltissime le attività già messe in campo dagli istituti scolastici su questo fronte, ma si può e si deve fare di più e lavoriamo in questa direzione". Lo afferma la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia sollecitata dall’Adnkronos sulla possibilità di lanciare una campagna nelle scuole contro la violenza sulle donne volta a incrementare la consapevolezza giovanile sul tema, da casi estremi come quello di Saman a ciò che sembra normale e normale non è.

"Servono le leggi, e sono fiera di appartenere al movimento politico grazie al quale è stato introdotto in Italia il 'Codice Rosso', che ha segnato un punto di svolta significativo su questo fronte. Ma questa battaglia - conclude la Sottosegretaria - è anche e soprattutto culturale, e dunque le scuole hanno per loro natura un ruolo fondamentale". (Di Roberta Lanzara)