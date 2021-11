Welfare, Magri (The Adecco Group): "Ascolto attivo bisogni dipendenti"

"Ascolto attivo del dipendente e un monitoraggio per sentirne i bisogni. L'ascolto è la cosa principale per far sì che i progetti abbiano successo". A dirlo Monica Magri, group hr & organization director The Adecco Group, partecipando al digital talk di apertura Forum risorse umane 2021 ‘Welfare reloaded: il benessere di un'impresa passa per il benessere delle persone’.

"L'organizzazione aziendale è da ripensare - avverte - ci sono persone che lavorano 12 ore in una cameretta e questo porta a problemi di salute mentale di cui si deve tenere conto".

"Molti - aggiunge - non si rendono conto di avere un approccio troppo autoreferenziale che potrebbe avere un determinato effetto sulle persone. Ai manager sarà chiesto sempre di più della tenuta psicologica dell'azienda".