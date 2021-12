WEO: Eni ha ospitato la presentazione del report annuale dell’IEA per una transizione verso la clean energy

Presentato presso gli spazi di ENI al Gazometro di Roma, il World Energy Outlook 2021 che fornisce i dati e gli approfondimenti sugli scenari futuri del settore energetico, offrendo un quadro esaustivo del processo di transizione verso la clean energy. La presentazione del WEO è stata un’opportunità di confronto tra tutte quelle realtà che sono impegnate nello sviluppare una nuova economia energetica globale. L’evento, a cui hanno partecipato il ministro degli Esteri Di Maio e il ministro della Transizione Ecologica Cingolani, ha permesso di mettere in risalto gli impegni assunti dall’Italia per raggiungere gli obiettivi climatici e di sviluppo economico fissati per il 2050. L’evento si è tenuto in un luogo della Capitale che oggi è sinonimo di innovazione dello sviluppo per le nuove energie.