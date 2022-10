WhatsApp down oggi, impossibile mandare e ricevere messaggi

Coinvolte sia la versione per smartphone che quella per pc

WhatsApp down oggi, martedì 25 ottobre, in Italia e nel resto del mondo. Il malfunzionamento è iniziato questa mattina intorno alle 9 e su downdetector.it, sito che monitora anomalie e problemi della rete, c’è un boom di segnalazioni. Il problema riguarda non solo l'Italia. Su Twitter è subito diventato virale l'hashtag #whatsappdown e viene utilizzato da utenti di numerosi Paesi.

Inizialmente i problemi riguardavano solo le chat di gruppo, con l'impossibilità di inviare messaggi, successivamente il servizio è diventato completamente offline. Coinvolte sia la versione per smartphone che quella per pc, WhatsApp Web. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente.