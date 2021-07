Zingaretti contro il no vax: "Mi dà del 'super dosato', follie"

"Ieri ho fatto la seconda dose del vaccino anti Covid. Qualche esaltato no-vax ancora una volta ha ripubblicato vecchie foto mentre facevo il vaccino antinfluenzale con quella di ieri. Ecco chi sono: bugiardi che giocano con la vita delle persone. Le pubblico perché la migliore risposta a queste follie è vaccinarsi. Stanno fuori come balconi". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, postando il messaggio di un utente che pubblica delle foto dello stesso governatore che fa il vaccino, accompagnate dalla frase: "Ma quante dosi ha fatto? Chiedo per me non per l'amico, Zingaretti super dosato".