Natale, la fiamma dei Vigili del fuoco

Augurio speciale dalla pagina ufficiale dei Vigili del fuoco. Pochi minuti di emozionanti immagini accompagnate da un messaggio ancora più incisivo e diretto: “La nostra fiamma, la nostra storia, luminosa come un #alberodinatale per augurare a tutti #BuoneFeste #Natale2018#MerryChristmas #vigilidelfuoco#noicisiamosempre". Come non ricordare le tantissime occasioni in cui i pompieri hanno fanno rispendere quella fiamma per portare aiuto e conforto in situazioni critiche, dal sisma in Centro Italia al crollo del Ponte di Genova.