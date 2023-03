Per prepararsi ad un San Valentino speciale Napoli propone da oggi fino al 14 febbraio la 14^ edizione di Chocoland, la grande festa del cioccolato artigianale, nell’isola pedonale di via Scarlatti. Chocoland sarà aperta dalle ore 10 alle 22, e prevede la partecipazione di maestri cioccolatieri. Anche quest’anno saranno presenti gli artigiani del cioccolato di Perugia, Lecco, Cuneo e Torino. Non mancheranno inoltre i corsi e i laboratori per far divertire i bambini.