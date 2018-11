Khashoggi, "trovato corpo martoriato"

(Afp)

Resti del corpo del giornalista saudita Jamal Khashoggi sono stati trovati nel consolato di Riad a Istanbul: lo ha sostenuto Dogu Perincek, leader del partito di opposizione turco Rodina, in dichiarazioni rilanciate da Haberler. Secondo Perincek, parti del corpo martoriato dell'editorialista del Washington Post sono state rinvenute in un pozzo nel giardino del consolato.

Nel giorno dell'apertura a Riad della conferenza sugli investimenti disertata dai big della finanza mondiale sull'onda dello sdegno per il caso Khashoggi, il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, ha confermato l'impegno della monarchia del Golfo a un'"indagine esauriente" sull'omicidio.

Nel giorno dell'apertura a Riad della conferenza sugli investimenti disertata dai big della finanza mondiale sull'onda dello sdegno per il caso Khashoggi, il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, ha confermato l'impegno della monarchia del Golfo a un'"indagine esauriente" sull'omicidio.

Dall'Indonesia, al-Jubeir ha ribadito che saranno arrestati i responsabili della morte dell'editorialista del Washington Post, scomparso dopo essere entrato il 2 ottobre nel consolato saudita a Istanbul. "Saranno adottate le misure necessarie per garantire che quello che è accaduto non si ripeta", ha detto al-Jubeir. In giornata è atteso un discorso del presidente turco Recep Tayip Erdogan che ha promesso di fornire la "nuda verità" sulla morte di Khashoggi. E oggi sarà in Turchia il direttore della Cia, Gina Haspel.

I vertici dell'Arabia Saudita "faranno in modo che le indagini siano approfondite e complete, che la verità venga a galla e che i responsabili siano tenuti a renderne conto", ha detto al-Jubeir dopo un incontro a Giacarta con l'omologo Retno Marsudi. Riad, ha ribadito il ministro, si attiverà affinché "meccanismi e procedure vengano adottati per garantire che non accada mai più nulla di simile". Ieri al-Jubeir ha incontrato il presidente indonesiano Joko Widodo. Giacarta, hanno riferito i media locali, ha manifestato "preoccupazione" per il caso Khashoggi.