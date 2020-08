Beirut, esperto Usa: "Non è stato solo nitrato di ammonio"

(Afp)

"Non dico che il nitrato di ammonio non c'entri, potrebbe, ma sembra ci fossero anche altri elementi". E' quanto ha affermato Anthony May, ex esperto dell'agenzia governativa Usa Atf, che - in dichiarazioni riportate dalla Cnn - commenta il colore della nube di fumo sprigionata dalle esplosioni di ieri a Beirut, il 'rosso', "non coerente con il nitrato di ammonio", che dovrebbe risultare 'giallo'. "Non c'era materiale nucleare di cui eravamo a conoscenza - ha aggiunto - ma l'onda d'urto generata è equivalente a un piccolo dispositivo nucleare".