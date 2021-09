Al via a Scilla il meeting 'SUDeFUTURI (R)innoviamo il Mezzogiorno' della Fondazione Magna Grecia

Al via stamane nella suggestiva cornice del Castello Ruffo di Scilla il terzo International Annual Meeting SudeFuturiI III - (R)innoviamo il Mezzogiorno, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia. Una tre giorni intensa e ricca di ospiti illustri e autorevoli per parlare della rinascita e della ripartenza del Mezzogiorno. E Scilla, luogo ricco di storia e cultura ma con un lungo cammino ancora da fare, scelta dopo gli appuntamenti di Mondello nel 2019 e di Roma nel 2020, rappresenta il sito ideale per parlare di futuro dopo il blocco dovuto alla pandemia di Coronavirus.

“Scilla è stata scelta per mille ragioni -ha dichiarato in apertura la giornalista Paola Bottero, che insieme al collega Alessandro Russo terrà le fila degli interventi durante il meeting. Rappresenta le potenzialità del Sud ma è anche una scommessa che si può vincere e proprio per questo la Fondazione Nuovo Mezzogiorno l’ha scelta per questa terza edizione. Tre anni fa ci siamo chiesti: il Meridione ha un futuro? La nostra risposta è stata sì. Come Fmg ogni anno disegniamo possibili futuri del Mezzogiorno, ma per aiutare le belle realtà è necessario a metterle in contatto. Tutti insieme, non solo a Scilla ma in tutto il Sud costruiremo un percorso di agevolazione".