Al via la terza edizione di Carovana dei Ghiacciai, la campagna itinerante promossa da Legambiente nell'ambito della campagna ChangeClimateChange, con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano, con partner sostenitori Sammontana e Frosta e partner tecnico Ephoto. Un viaggio in cinque tappe, dal 17 agosto al 3 settembre, che monitorerà lo stato di salute di una decina di ghiacciai alpini, sempre più a rischio per effetto della crisi climatica.

La prima tappa del viaggio di Carovana dei Ghiacciai 2022 in Valle d’Aosta sui Ghiacciai del Miage e Pré de Bar (Monte Bianco), rispettivamente mercoledì 17 e giovedì 18 agosto. Due giornate dedicate all’escursione e osservazione delle morfologie glaciali e delle recenti variazioni ambientali, alle riflessioni su cambiamenti climatici e bisogni di adattamento e momenti di arte con il solenne saluto al ghiacciaio, omaggio alla loro bellezza e al loro silenzioso lavoro e prezioso servizio. Si concluderà venerdì 19 agosto con la conferenza stampa ad Aosta presso l’Hôtel des Etats alle ore 10.